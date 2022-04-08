Канберра, 8 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, жители Австралии снова так и не узнали, когда же они смогут пойти на избирательные участки, чтобы избрать себе новый состав парламента, правительство и, возможно, нового премьер-министра штата. Нынешний премьер-министр страны Скотт Моррисон дату голосования объявлять так и не хочет. Об этом 8 апреля сообщил телеканал Sky News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Вы узнаете очень скоро. Вы узнаете, когда я объявлю об этом, осталось не долго ждать», — заявил Моррисон, когда репортеры вновь спросили его, сделает ли он объявление на этот раз.

Напомним, что премьер-министр Австралии объявляет о дне проведения выборов генерал-губернатору страны не менее чем за 33 до момента голосования.

«Должен сказать, мне хочется позвонить премьеру, если он не знает, жив ли вообще генерал-губернатор, и предложить ему привезти его к нему в резиденцию, чтобы уже наконец-то назначить эти выборы», — сказал лидер оппозиции Энтони Альбаниз, когда его попросили прокомментировать заявления Моррисона.