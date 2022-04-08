Томск, , 09:09 — REGNUM В Томской области за три месяца с начала года производство электроэнергии увеличилось на 3%. Выработка электростанций региона составила 1232,8 млн кВт/ч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Подстанция

По словам замглавы региона по промышленной политике Игоря Шатурного, эти показатели свидетельствуют о востребованности томской генерации в выработке электроэнергии на рынок Сибири.

«Томский энергокомплекс включает 9 электростанций мощностью 1036,4 МВт, 7 тыс. подстанций и более 27 тыс. км линий электропередачи. В отрасли задействовано 7 тыс. человек», — добавили в администрации.