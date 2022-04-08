Канберра, 8 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. 8 апреля Резервный банк Австралии представил свой очередной «Отчет по финансовой стабильности», в котором, в частности, говорится, что многие австралийские домохозяйства справились с ростом цен, а ипотечники выиграли от повышения стоимости на жилье. Об этом сообщила радиостанция ABC.

image4you Жилье

«Большинство домохозяйств, у которых есть обязательства перед кредиторами, выиграли от сильного роста цен на жилье за последний год, и, в сочетании с более высокими выплатами по ипотеке … подавляющее большинство из них накопило значительный дополнительный капитал в виде стоимости своих домов», — говорится в отчете.

Таким образом, люди, взявшие кредиты на покупку домовладения по одной рыночной цене, выиграли от того, что теперь они должны банкам меньшую сумму, чем стоит их дом сейчас. Только 5% заемщиков должны банку больше, чем стоит их недвижимость.

В то же время регулятор отмечает, что вскоре стоимость жилье упадет на 15%. Но это не коснется 95% заемщиков, так как для того, чтобы они ушли в минус, потребуется 25% снижение стоимости.