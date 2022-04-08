Москва, , 09:08 — REGNUM Штраф в размере 1,3 млрд рублей, наложенный на сервис Booking. com за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке, оплачен. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отель Elliott Brown

Денежные средства от компании Booking уже поступили в бюджет Российской Федерации.

Штраф ФАС был наложен на онлайн-сервис Booking. com за навязывание российским гостиницам и отелям невыгодных условия договоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штраф за злоупотребление доминирующим положением на туристическом рынке в размере 1,3 млрд рублей ФАС наложила на компанию Booking в ноябре 2021 года.

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