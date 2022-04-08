Бейский район, Хакасия, , 09:08 — REGNUM В Бейском районе Хакасии 55-летняя женщина признана виновной в убийстве своего супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Нож Ryk Neethling

По версии следствия, ночью 18 сентября 2021 года супруги употребляли спиртное в своём доме в селе Табат Бейского района. В ходе застолья 57-летний мужчина и его супруга поссорились. Причиной стали претензии женщины в адрес супруга, который не помогал ей по хозяйству.

В итоге сельчанка ударила мужа ножом. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

Суд назначил женщине наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне по подозрению в убийстве 17-летнего юноши задержана его 14-летняя сестра.

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