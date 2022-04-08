Никосия, 8 апреля 2022, 09:07 — REGNUM Правительство Кипра аннулирует паспорта четырёх граждан России, которые оказались включены в санкционные списки Евросоюза, объявленные из-за проведения ВС РФ военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом со ссылкой на президента Кипра Никоса Анастасиадиса 7 апреля сообщает газета Phileleftheros.
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Отвечая на вопросы журналистов по окончании внеочередного заседания парламента, глава государства подтвердил намерения выполнить требования санкционного режима в отношении обладателей так называемых «золотых» паспортов.
Анастасиадис не назвал имён лишаемых гражданства республики лиц, отметив, что остальные фигурирующие в санкционных списках граждане России «не получали соответствующих паспортов Кипра».
Как сообщало ИА REGNUM, специальным постановлением Народного собрания (парламента) Болгарии отменена практика выдачи болгарских паспортов иностранным гражданам, получавших гражданство республике в обмен на масштабные инвестиции в экономику страны.
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