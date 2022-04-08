Никосия, 8 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Правительство Кипра аннулирует паспорта четырёх граждан России, которые оказались включены в санкционные списки Евросоюза, объявленные из-за проведения ВС РФ военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом со ссылкой на президента Кипра Никоса Анастасиадиса 7 апреля сообщает газета Phileleftheros.

Kremlin.ru Никос Анастасиадис

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Отвечая на вопросы журналистов по окончании внеочередного заседания парламента, глава государства подтвердил намерения выполнить требования санкционного режима в отношении обладателей так называемых «золотых» паспортов.

Никос Анастасиадис «Сегодня совет министров уполномочил министра внутренних дел приступить к процессу аннулирования гражданства четырёх из 850 человек, которые находятся в санкционных списках ЕС».

Анастасиадис не назвал имён лишаемых гражданства республики лиц, отметив, что остальные фигурирующие в санкционных списках граждане России «не получали соответствующих паспортов Кипра».

Как сообщало ИА REGNUM, специальным постановлением Народного собрания (парламента) Болгарии отменена практика выдачи болгарских паспортов иностранным гражданам, получавших гражданство республике в обмен на масштабные инвестиции в экономику страны.