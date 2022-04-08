Канберра, , 09:09 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ранее столкнулся в одном из пабов Нового Южного Уэльса с недовольным его политикой пенсионером, который на камеры с использованием ненормативной лексики сказал ему все, что думает. 8 апреля телеканал NBN News опубликовал интервью с мужчиной, которого удалось отыскать журналистам.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Мужчиной оказался пенсионер Рэй Друри. При общении с журналистами он сказал, что в тот момент, когда он подошел к Моррисону, чтобы на камеры его пристыдить, он был абсолютно трезв.

«Просто, когда это копится-копится, ну вы понимаете, в течение 12 лет, и меня отвергают, даже не слушают, тогда, конечно, я воспользуюсь такой возможностью», — сказал Друри.

73-летний мужчина сказал, что вышел на пенсию после 30 лет работы в горнодобывающей промышленности. Сейчас у него рак простаты и он получает пособие от местных властей, которое съедает часть его пенсии из-за вычетов.