Чита, , 09:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае немного улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 8 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 166 830 (+98 за минувшие сутки). Вместе с тем 160 649 пациентов (+648 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число жертв составляет уже 2646 человек (+2 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 315 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 26 находятся в тяжёлом состоянии (-7 за сутки), пятеро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за сутки).

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