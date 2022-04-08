Грозный, , 09:05 — REGNUM Военнослужащие из Чечни в ходе специальной военной операции на Украине находят все больше подтверждений тому, что в рядах местных неонацистов воюют иностранные наемники. В местах, где они прятались, находят иностранные обмундирование и оружие, флаги других государств и флаги с надписями на арабском языке. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, разместив подтверждающее видео в своем Telegram-канале.

Боевик Freedom House

«Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством дорогого брата Замида Чалаева захватили очередные позиции противника. Наглядны следы пребывания иностранных наемников и террористов» , — написал глава Чечни.

Кадыров также сообщил, что, спасаясь бегством, противник бросает свою атрибутику, в том числе флаги, гербы, погоны.

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«Хоть бы каплю уважения к своей атрибутике, гербу, флагу, погонам, в конце-то концов, имели. Ан нет! Все бросают впопыхах», — рассказал чеченский лидер.

Ранее Кадыров сообщал о воюющих на стороне бандеровцев и неофашистов «шайтанах» — выходцах из Чечни, эмигрировавших из России. Он также отмечал, что «дешайтанизация» Украины проходит успешно.

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