Сидней, Австралия, , 09:08 — REGNUM Генеральный директор крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas Алан Джойс обвинил пассажиров в массовых задержках в Международном аэропорту Сиднея, из-за которых в терминале якобы образовались длинные очереди. Об этом 8 апреля сообщил телеканал Nine News.

В аэропорту Alexbuirds

Джойс выступил на пресс-конференции, где заявил, что пассажиры «разучились» летать после того, как пандемия заставила многих людей долгое время отказаться от поездок.

«Я ходил по аэропорт в среду (6 апреля — прим. ИА REGNUM), и там люди просто забывают, что им нужно доставать свои ноутбуки и аэрозоли [из багажа]», — объяснил Джойс.

Генеральный директор Quantas также отметил, что на работу международного аэропорта Сиднея влияет нехватка персонала, который вынужден изолироваться из-за COVID-19

«В некоторые дни мы приходим и видим, что 50% сотрудников не пришли», — сказал он.