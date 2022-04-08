Ясиноватая, ДНР, , 09:05 — REGNUM Киевские боевики произвели целенаправленный обстрел здания городской администрации населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего получил ранения мирный житель. Об этом 8 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) совершили целенаправленный обстрел здания городской администрации Ясиноватой», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что из-за этого в рабочих помещениях администрации населенного пункта произошло возгорание, которое уже ликвидировано в настоящее время.

Помимо того, отмечается, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков «с осколочным ранением госпитализирован местный житель».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Гольмовский в ДНР попал под обстрел украинских вооружённых формирований.

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