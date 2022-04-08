Рабат, 8 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Испания и Марокко договорились о постепенном и упорядоченном восстановлении сухопутных границ в Сеуте и Мелилье. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

Данная мера будет включать в себя открытие таможенных постов для товаров.

Это одно из главных соглашений нового этапа отношений между двумя странами. Решение было принято после встречи короля Мохаммеда VI и премьер-министра Испании Педро Санчеса в Рабате.