Вашингтон, 8 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. США могли бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН и передать ее место Украине, пишет Марк А. Тиссен в статье, вышедшей 7 апреля в The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клоун

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил за исключение России из Совета Безопасности ООН, а также предложил ему самораспуститься. По словам бывшего актера, Совбез ООН должен принять решения, которые поспособствуют к миру на Украине. Если организация не может этого сделать, то ей следует »отстранить Россию» от участия в Совете Безопасности, поскольку Москва блокирует решения, связанные с ее действиями.

«Зеленский абсолютно прав. Но мы должны пойти еще один шаг вперед в его смелом предложении. Мало того, что Россию нужно выгнать из Совета Безопасности, это место нужно отдать Украине», — пишет обозреватель издания, отмечая, что прецедент тому уже был в истории организации.

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Так, обращает он внимание, в Уставе ООН не прописано, что его постоянным членом является Россия. Напротив, там указано, что »Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности».

И два государства из этого списка больше не занимают Совет Безопасности. И если 25 октября 1971 года Генеральная ассамблея ООН смогла исключить из Совета Безопасности «Китайскую Республику», то есть Тайвань, передав ее место Китайской Народной Республике, то то же самое можно сделать и с Россией.

«Точно так же, как коммунистический Китай сейчас занимает место, отведенное «Китайской Республике», Россия занимает место, отведенное «Союзу Советских Социалистических Республик». Но «Российская Федерация» и «СССР» это не одна и та же страна», — указал Тиссен, отметив, что таким образом Украина будет считаться «легитимным государством-правопреемником» СССР.

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