Сидней, Австралия, , 09:05 — REGNUM Премьер-министр Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Доминик Перротте дал понять, что выступает за отмену семидневного карантина для лиц, признанных близкими контактами заболевших COVID-19. Об этом 8 апреля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я считаю, что нам нужно прийти к той ситуации, что, если вы больны, то вы остаетесь дома, если вы не больны, то вы идете на работу или в школу», — сказал Перротте на пресс-конференции.

Премьер-министр штата также отметил, что в Новом Южном Уэльсе в настоящее время регистрируется более 20 000 случаев заражения коронавирусом в сутки. Многие люди подпадают в больницы и реанимационные отделения. Но в то же время, заверил Перротте, правительство самого населенного штата Австралии, должно и будет «находить баланс» между снятие ограничений и борьбой с распространением инфекции.

«Такова жизнь в условиях COVID-19», — объяснил премьер-министр.