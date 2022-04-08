Междуреченск, Кемеровская область, , 09:01 — REGNUM В Кемеровской области за дискредитацию Вооруженных сил России к ответственности привлекли 29-летнего жителя Междуреченска. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

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«В интернете в ходе мониторинга выявили жителя Междуреченска, который в социальной сети оставил комментарии, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, — уточнили в ведомстве. — Полицейские установили личность интернет-пользователя, которым оказался 29-летний местный житель».

Суд признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.