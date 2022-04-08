Белград, 8 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Сербия запросят у России и НАТО информацию в связи с появлением истребителя у пассажирского самолета рейса Белград – Москва. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

terribl Самолет

По его словам, истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолёт НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского, уточнил Вучич.

«Российская служба контроля полётов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолёт и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт», — сказал он.

Данный инцидент может служить примером давления на «единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией», заключил сербский лидер.