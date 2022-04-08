* запрещённая в России организация

Кабул, 8 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Забихулла Муджахид, пресс-секретарь режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что новости об авиаударе США по складу боеприпасов в афганской провинции Гильменд не соответствуют действительности. По его словам, причиной недавних взрывов в Шурабаке стали «старые мины». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Веб-сайт Modern Diplomacy и газета «8 Собх» со ссылкой на свои источники утверждают, что 6 апреля американские беспилотники уничтожили склад оружия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде. Сообщается также, что в результате нападения было убито несколько боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отреагировал на новость в своем аккаунте в «Твиттере», подтвердив взрывы в Шурабаке, но заявив, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «собрали старые боеприпасы и уничтожили их в поле недалеко от района Шурабак».

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена подверглась резкой критике со стороны республиканцев за то, что из-за спешного вывода войск из Афганистана оставила современное вооружение в руках «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бывший президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что американские войска могут вернуться в Афганистан для возврата военной техники.

Судьба американской военной техники, оставленной на нескольких военных базах в Афганистане, вызывает беспокойство западных стран.

Новость об ударе американского беспилотника по складу боеприпасов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась после того, как 5 апреля командующий Командованием специальных операций армии США генерал Ричард Кларк заявил членам сенатского комитета по вооружённым силам, что после вывода войск коалиции из Афганистана эта страна не является целью для американских авиаударов.

Однако он заверил сенаторов, что отсутствие атак в последние несколько месяцев не означает, что силы США не ведут наблюдения за афганской территорией для обнаружения и пресечения угроз.