Уфа, , 08:58 — REGNUM 45 домов и 97 придомовых территорий затоплены в результате паводка в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что за минувшие 24 часа спасатели получили 14 обращений о подтоплениях придомовых территорий и участков дорог. Всего с начала паводкоопасного периода они получили 247 таких сообщений.

Отмечается, что с начала половодья (с 22 марта) сотрудники спасательного ведомства зарегистрировали три случая затопления в двух муниципалитетах: в селе Усмангали и в селе Габдюково Белорецкого района, а также в деревне Усаклы Архангельского района. В результате оказались затоплены 45 домов, 97 придомовых территорий.

Сообщается, что вечером 7 апреля в Белорецком районе на реке Большой Инзер зафиксировали заторные явления и резкий подъем уровня воды около села Усмангали. В результате был подтоплен один придомовой участок. Спасатели всю ночь мониторили обстановку на реке Большой Инзер (н. п. Усмангали) и реки Инзер (н. п. Ассы) и готовились проводить взрывные работы в месте затора. Утром паводковая ситуация на этих участках рек стабилизировалась, заторные явления не наблюдаются.

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