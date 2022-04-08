Йошкар-Ола, , 08:57 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 апреля прививку от коронавируса сделали 696 117 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.samregion.ru

Второй компонент препарата получили 553 258 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные сутки вакцинировался 81 житель республики. Второй компонент препарата получили 79 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 790 человек. 138 471 человек прошел ревакцинацию, за выходные – 506 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 389 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 158 231 житель республики, сообщает региональный минздрав.

За время пандемии в республике подтвердили 164 509 случаев заражения коронавирусом, из них 93 – за минувшие сутки.

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