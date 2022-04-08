Батайск, Ростовская область, 8 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет повар детского сада, расположенного в Батайске. Женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

Из материалов уголовного дела следует, что в августе 2021 года повар дошкольного учреждения нарушила дезинфекционный режим при заготовке продуктов и технологический процесс при приготовлении пищи. 148 детей отравились после употребления картофельного супа с рисовой крупой.

Отравление было вызвано бактериями рода сальмонелла.

Наряду с этим продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудника одной из птицефабрик по факту нарушения им санитарно-эпидемиологических норм при поставке продукции, зараженной бактерией рода сальмонелла в детский сад.