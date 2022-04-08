Оренбург, , 08:56 — REGNUM В Оренбургской области на утро 8 апреля под водой числится 19 низководных мостов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Паводок Марина Каширская © ИА REGNUM

В регионе активно идут паводковые процессы. Список затопленных мостов в Оренбуржье ежедневно пополняется.

Из-за перелива талых вод через проезжую часть на территории области закрыто три участка автодорог. На всех закрытых участках установлены временные дорожные знаки и ограждения.

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