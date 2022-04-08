Тюмень, , 08:55 — REGNUM Под Тюменью 8 апреля двое 13-летних школьников были сбиты автомобилем Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Осторожно дети Мвд.рф

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в посёлке Боровский на улице Островского. По предварительным данным, мальчик и девочка, которые спешили на тренировку, перебегали дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Toyota Camry попытался затормозить, но школьники всё-таки получили ушибы и ссадины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области пожилую женщину сбил трёхколёсный самокат