Тюмень, 8 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Под Тюменью 8 апреля двое 13-летних школьников были сбиты автомобилем Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Мвд.рф Осторожно дети

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в посёлке Боровский на улице Островского. По предварительным данным, мальчик и девочка, которые спешили на тренировку, перебегали дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Toyota Camry попытался затормозить, но школьники всё-таки получили ушибы и ссадины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину.