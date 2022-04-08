Страсбург, Франция, 8 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России, который включает запрет на импорт угля и некоторых видов сырья, сообщает Le Parisien.

Yanni Koutsomitis Флаг ЕС

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Страны ЕС также решили запретить некоторые виды экспорта в Россию: больше нельзя экспортировать оружие и высокотехнологичные товары.

Российские корабли также больше не смогут заходить в порты Евросоюза.

Вдобавок к этим санкциям Евросоюз в индивидуальном порядке вводит санкции против российских лиц, близких к Кремлю, чьи активы заморожены. Европейский союз ввел санкции в отношении нескольких российских банков, заморозив их активы.

Как сообщало ИА REGNUM, в резолюции, принятой подавляющим большинством голосов, Европарламент призывает ввести «полное и немедленное» эмбарго на импорт «нефти, угля, ядерного топлива и газа» из России.