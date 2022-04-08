Джелалабад, Афганистан, , 08:53 — REGNUM Источники в афганской провинции Нангархар сообщают, что молодой человек убил свою мать, пишет газета «8 Собх».

Убийство Mate Marschalko

Уточняется, что инцидент произошёл в деревне Чаудари уезда Хесарак провинции Нангархар.

Омар Сабир Кочи, губернатор уезда Хесарак, сообщил СМИ, что это случилось 7 апреля, причина произошедшего до сих пор неизвестна.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев об обстоятельствах преступления и личности убийцы.