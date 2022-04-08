Донецк, , 08:52 — REGNUM Здание администрации города Ясиноватая попало под обстрел украинских формирований. Об этом 8 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ясиноватая Wikimedia

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В результате артобстрела произошло возгорание рабочих помещений администрации, сейчас пожар ликвидирован. Получил осколочное ранение один местный житель.

В штабе напомнили, что за месяц в Ясиноватой под снаряды и мины украинских войск попали более 400 зданий — жилых домов и объектов общественной инфраструктуры.