Ижевск, , 08:52 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 389 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 158 231 житель республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 164 509 случаев заражения коронавирусом, из них 93 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса восемь несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 32 человека старше 65 лет.

3989 человек скончались, за минувшие сутки скончались 96-летний мужчина и 60-летняя женщина. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 33 человека, накануне в больницы попали 37 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3189 человек, 181 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 22 человека – в тяжелом состоянии, из них восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 7 апреля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 696 036 человек. Второй компонент препарата получили 553 179 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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