Хельсинки, , 08:51 — REGNUM Власти Финляндии намерены подать заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) уже в мае. Об этом 8 апреля сообщает газета Iltalehti со ссылкой на комитет по внешней политике и политике безопасности финского президента.

Финляндия

В материале издания указывается, что данный момент уже создана отдельная рабочая группа партийных лидеров страны для подачи заявки на членство в НАТО, которая сигнализирует руководству Финляндии о том, что большая часть парламентских партий и членов финского парламента поддерживают заявку на вступление страны в альянс.

Также уточняется, что решение о подаче заявки Финляндией на вступление в НАТО планируется принять в течение первой половины мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля стало известно, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем на встрече министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

Читайте также: Одной из главных тем встречи глав МИД НАТО стали Финляндия и Швеция