Пермь, 8 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Перми строящийся 26-этажный дом по ул. Революции, 2а планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Объект считается проблемным. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

permkrai. ru Проблемный дом

Ход строительства 7 апреля проконтролировали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Застройщик отчитался о том, что готовность объекта составляет 95%. Сделан фасад, дом полностью обеспечен функционирующими системами инженерных коммуникаций. Ежедневно 20 рабочих выполняют отделочные работы внутри здания. Все квартиры будут передаваться согласно договорам долевого участия в черновой отделке.

Основной объем работ, который необходимо выполнить – благоустройство прилегающей территории. Приступить к нему застройщик планирует в мае. Поскольку возле дома сложный рельеф, необходимо провести дополнительные работы по укреплению. Планируется обустроить детский городок и парковочные места для порядка 60 машин.

Стоит отметить, дом по ул. Революции, 2а рассчитан на 188 квартир. Объект планировали ввести в строй во втором квартале 2018 года. Но сроки завершения строительства неоднократно переносились.

В январе 2022 года федеральным Фондом развития территорий подано заявление о банкротстве застройщика. Достройка дома ведется с помощью региональных мер поддержки под контролем краевых властей.