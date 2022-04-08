Сеул, , 08:51 — REGNUM Каждый второй ребенок в Южной Корее переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 00:00 8 апреля в стране выявили 1,84 млн случаев заражения среди детей в возрасте от 0 до 9 лет, что составляет 49% от общей численности населения данной возрастной группы.

Среди подростков в возрасте 10-19 лет показатель составил 42,4% или 1,99 млн человек.

Эксперты отмечают, что такие высокие показатели связаны с неокрепшим иммунитетом и большим количеством контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 205 333 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до14983694.

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