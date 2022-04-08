Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве два технопарка и один промышленный комплекс перешли на льготную ставку аренды земли. Это позволит предприятиям экономить около 14,8 млн рублей в год, сообщается на портале мэра столицы.

Технопарк «Физтехпарк» Minsvyaz.ru

В 2022 году льготную ставку аренды земли на 10 лет получили технопарки «Калибр», «Институт электронных управляющих машин имени И. С. Брука» и промкомплекс «Агентство промышленного развития инвестиций». Они занимают участки общей площадью 3,7 га.

Ставка аренды земли составит 0,01% и 0,3% от кадастровой стоимости участков соответственно. Такая мера поддержки промпредприятий действует в Москве с 2016 года. Всего в Москве 10-летней льготой на землю пользуется 30 промкомплексов и технопарков

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе создания мест приложения труда откроется пять технопарков.

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