Эль-Кувейт, 8 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Решение о возвращении посла Кувейта в Бейрут приняли кувейтские власти после призыва умеренных ливанских политических сил и предоставления обязательств со стороны премьер-министра Ливана Наджиба Микати, сообщается на сайте министерства иностранных дел Кувейта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кувейт

В ведомстве отметили, что власти республики пообещали принять все необходимые мер по укреплению сотрудничества с Кувейтом, а также другими странами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля ушел ливанское правительство во главе с Сабахом аль-Халидом ушло в отставку.