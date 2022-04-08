* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:50 — REGNUM По меньшей мере 30 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате авиаудара США по оружейному складу радикалов в афганской провинции Гильменд. Источники сообщили газете «8 Собх», что нападение было совершено 6 апреля, но было скрыто от СМИ.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По словам собеседников, в результате авиаудара США был уничтожен склад оружия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военной базе Шурабак в провинции Гильменд.

Местные жители говорят, что слышали звуки разрывов на военной базе Шурабак, а позже видели трупы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то же время, ряд источников сообщил, что инцидент произошёл в провинции Гильменд на прошлой неделе.

Некоторые источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что авиаудар по складу оружия на военной базе Шурабак действительно имел место.

Инцидент произошёл на фоне заявлений бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Мичигане о возможности возвращения американских войск в Афганистан. Трамп сказал, что Соединённые Штаты могут вернуться в Афганистан для возврата брошенной там военной техники. По словам бывшего главы Белого дома, в Афганистане осталась лучшая в мире военная техника, и он считает её оставление «глупостью».

Режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дал никаких комментариев.