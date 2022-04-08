Москва, , 08:49 — REGNUM МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и на Украину 115 большегрузов с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

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«Четырнадцать автомобильных колонн в составе 115 большегрузов МЧС России доставили в ДНР, ЛНР и Украину бутилированную воду, консервы, детское питание, предметы первой необходимости, стройматериалы, передвижные электростанции и кабельно-проводниковую продукцию для первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, спасатели передали более 30 полевых кухонь и более 100 печей.

Также на освобождённых территориях Украины продолжаются единовременные социальные выплаты: «С момента начала работы пунктов выдачи от граждан уже принято более 4000 заявлений. Выплаты в размере 10 тысяч рублей получили уже более 3500 пенсионеров и работников бюджетных организаций».