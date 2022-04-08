Казань, 8 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В столице Татарии отмечается снижение стоимости бензина марки АИ-92 и дизельного топлива. Изменение потребительских цен по состоянию на 1 апреля опубликовал Татарстанстат.

Torrange.biz Заправка

Согласно официальным данным, на казанских заправках средняя цена на бензин марки АИ-92 в начале апреля опустилась на 15 копеек и составила 46,1 рублей за литр. Этот же объем дизтоплива теперь стоит 52,4 рубля (-2 копейки).

Цены на бензин марки АИ-95 и АИ-98 за неделю не изменились и составляют 49,89 и 59,04 рублей за литр соответственно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Новосибирской области вторую неделю подряд наблюдается снижение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,1%.

Читайте также: На новосибирских АЗС продолжает дешеветь дизельное топливо