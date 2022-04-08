Ростов-на-Дону, , 08:46 — REGNUM В Ростовской области инспектору ДПС предъявлено обвинение в организации подпольного казино. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Незаконный игорный бизнес Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Следователи полагают, что сотрудник полиции в феврале 2022 года незаконно организовывал и проводил азартные игры в Азове. Подпольный игорный клуб располагался в нежилом помещении. В ходе обыска было изъято игровое оборудование, а также документация.

Полицейский заключён под стражу и отстранен от исполнения служебных обязанностей в органах полиции.

Донские следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.