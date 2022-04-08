Донецк, , 08:46 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Ngu.gov.ua

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В 8:20 из города Авдеевка по Ясиноватой выпущено пять снарядов калибром 122 мм. Ранее утром 8 апреля донецкий город уже пережил атаку украинских националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ясиноватой без энергоснабжения в результате артобстрелов остаются более 4,7 тыс. абонентов. Начать восстановление коммуникаций пока не могут — ждут подходящей ситуации.