Горно-Алтайск, , 08:46 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 55 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 30 320 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выявлено за сутки 19 новых случаев инфицирования. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Улаганского, Усть-Канского и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 33 914.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 650, в том числе 602 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 997, за весь период – 432 997», — добавили в оперштабе.