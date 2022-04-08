Роли, США, 8 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

nhl.com Андрей Свечников

В составе «Каролины» по дублю оформили нападающие Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Ещё одну шайбу забросил Теуво Терявяйнен. Российский форвард Андрей Свечников отдал две результативные передачи.

В составе «Баффало» отличились форварды Тейдж Томпсон, Алекс Так и Виктор Олофссон.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 100 очков. «Баффало» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 63 очками.

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