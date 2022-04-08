Нью-Дели, 8 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Третий список не подлежащих импорту вооружений, которые должны выпускать индийские государственные и частные предприятия, обнародовало министерство обороны Индии. Об этом 8 апреля сообщает газета The Asian Age.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По информации издания, в указанный перечень входит 101 наименование вооружений и военной техники, покупки которых из-за рубежа будут поэтапно прекращены за пятилетний срок.

Также уточняется, что в этом списке присутствуют вертолеты для ВМС, патрульные корабли, противокорабельные ракеты, ракетные средства поражения систем ПВО, легкие танки, некоторые виды беспилотников, боеприпасы и в том числе — барражирующие, а также другие виды вооружений.

При этом большая часть этих вооружений уже разрабатывается, испытывается или производится в Индии, в результате чего их импорт исключается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно апреля глава индийского МИД Субраманьиям Джайшанкар заявил, что усилия Индии направлены на стабилизацию экономических отношений с Россией.

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