Хабаровск, , 08:46 — REGNUM В Хабаровске двух подростков будут судить за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекший смерть, грабеж и кражу с банковского счета. Обвинительное заключение утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Подросток

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Двое парней и девушка в вечернее время обратились к одному из прохожих мужчин с просьбой дать телефон, чтобы позвонить. Между одним из подростков и прохожим возник конфликт, в результате которого парень нанес взрослому удар, от чего тот потерял сознание. Пока жертва находилась в бессознательном состоянии, подростки похитили телефон, банковскую карту и ювелирные изделия, после чего привели мужчину в сознание.

Увидев, что в телефоне установлен пароль, второй подросток подошел к мужчине и потребовал снять с телефона блокировку, однако прохожий попытался отобрать свой телефон в результате чего получил удар в лицо и упав, ударился затылком о бордюр. Позже он скончался в больнице.

Фигуранты скрылись с похищенным имуществом. Вину признали частично.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме раскрыли убийство, совершенное в декабре 2021 года. Подозреваемый задержан.