Барнаул, , 08:42 — REGNUM «Пушкинская карта» оказалась широко востребована и в Алтайском крае, сообщает телеграм-канал правительства региона. С помощью неё молодые люди могут бесплатно посетить 30 учреждений культуры региона.

Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка Василий Иванов © ИА REGNUM

К проекту присоединились 14 кинотеатров и кинозалов в Барнауле, Бийске, Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске и четырёх сельских районах края.

Первые итоги проекта 7 апреля обнародовал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин: «По инициативе президента с 1 сентября прошлого года был запущен проект «Пушкинская карта». Её уже оформили свыше 4,5 млн ребят. К участию в программе присоединились более 5 тыс. театров, музеев, филармонии, библиотек».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году баланс «Пушкинской карты» составит 5 тысяч рублей, а ее владельцы получат также возможность покупать билеты в кино на отечественные фильмы. К концу 2021 года в рамках программы «Пушкинская карта» в Алтайском крае продали свыше 14 тысяч билетов и провели 280 событий.

Читайте также: Алтай подвёл итоги участия региона в программе «Пушкинская карта»