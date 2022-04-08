Уфа, 8 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал кадры из второй части мультфильма «Северные амуры», который создают на студии «Муха» в Уфе. Об этом 8 апреля он сообщил в своем Telegram-канале.

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Хабиров сообщил, что в ней рассказывается о приключениях башкирских воинов, которые воевали со шведами и одержали над ними победу.

«Сейчас полным ходом идёт работа над заключительной, третьей частью. Она будет посвящена победе над Наполеоном», — сообщил глава региона.

Он также сообщил, что ждет выхода этого мультфильма на экранах и новых работ этой студии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что этот мультфильм в полном объеме можно будет увидеть в октябре 2022 года.