Нальчик, , 08:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии провели принудительный спуск лавин в двух опасных очагах. Был обстрелян северный склон горы Чегет. О проведенных противолавинных мероприятиях сообщили 7 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«В Приэльбрусье проведено два принудительных спуска лавин. Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по двум лавиноопасным очагам (северный склон г. Чегет)»,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Кабардино-Балкарии на протяжении текущей недели действовало экстренное предупреждение из-за угроза схода лавин. Метеорологи предупреждали, что в горах на высоте более 1500 метров лавиноопасно. Из-за этого 6 и 7 апреля был закрыт горнолыжный курорт «Эльбрус». Под запретом были также прогулки по экотропам в районе горы Чегет.

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