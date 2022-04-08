Берлин, 8 апреля 2022, 08:41 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит смысла в продлении срока эксплуатации АЭС в стране даже на фоне сложной ситуации с энергетикой в ЕС.
По словам Шольца, АЭС в соответствии с изначальными планами не были подготовлены к продолжению эксплуатации с технической точки зрения.
Как сообщало ИА REGNUM, журнал Spiegel со ссылкой на Минэкономики ФРГ писал, что поставки газа и нефти из России в Германию планируется сократить уже в 2022 году.
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