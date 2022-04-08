Москва, , 08:40 — REGNUM В преддверии туристического сезона Ростуризм совместно с другими ведомствами усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах. Об этом 8 апреля сообщили в ведомстве.

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Ростуризм вместе с ФАС и Роспотребнадзором усилят мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли, говорится в тексте заявления. Повышенное внимание будет уделено качеству услуг, а также соответствию отелей заявленному уровню «звёздности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре на конец февраля 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2021 года увеличились в среднем на 0,6%, тогда как по России — на 2,2%.