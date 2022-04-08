Москва, , 08:39 — REGNUM Назальная вакцина от COVID-19 будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для доз такой вакцины. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

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«Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки», — сказал Гинцбург.

По его словам, на сегодняшний день прорабатывается вопрос производства и поставок таких насадок.