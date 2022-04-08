Даллас, США, 8 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

(сс) mark6mauno «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Остон Мэттьюс. Ещё по шайбе забросили Вильям Нюландер и Морган Райлли. Российский форвард Илья Михеев отдал одну результативную передачу.

В составе «Далласа» отличились форварды Тайлер Сегин, Джо Павелски и защитник Йон Клингберг.

На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 98 очков. «Даллас» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 84 очками.

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