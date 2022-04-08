Тюмень, , 08:36 — REGNUM В Тюмени мошенники ходят по квартирам и представляются сотрудниками водоканала. Об этом сообщает пресс-служба «Росводоканал Тюмень».

«Росводоканал» использует в Тюмени автоматизированную систему управления Группа компаний «Росводоканал» ©

В компанию поступило сообщение о том, что в доме № 163 по Московскому тракту в квартиры заходит мужчина, представляясь сотрудником организации якобы ради проверки качества и напора воды.

В «Росводоканал Тюмень» предупреждают, что их сотрудники не приходят в квартиры абонентов без предупреждения. К тюменцам от водоканала могут наведаться, если они подали заявку на замену, поверку или опломбировку приборов учёта воды, по приглашению жильцов специалистов лаборатории предприятия, а также по жалобе на качество воды.

Напомним, что ранее абонентов «Росводоканал Тюмень» предупреждал о злоумышленниках, которые под видом сотрудников предприятия навязывают услуги по установке фильтров по завышенным ценам.